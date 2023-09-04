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4 сентября, 15:15

Кабмин: Россияне на "Госуслугах" смогут отзывать согласие на обработку биометрии

Граждане России смогут подавать или отзывать согласие на обработку биометрических данных через портал "Госуслуги", сообщает пресс-служба Правительстве РФ.

"Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале "Госуслуги", — говорится в сообщении.

Это, как заверили в кабмине, позволит гарантировать право контроля за обработкой собственной биометрии.

Ранее в телеграм-каналах и соцсетях стали распространять фейк, в котором призывают подать отказ на сбор и хранение биометрии. Утверждалось, что якобы с 1 сентября отказы перестанут принимать, а банкоматы "будут тайно собирать биометрию".

Начинают действовать новые правила биометрии: Нужно ли отказываться от передачи своих данных

Начинают действовать новые правила биометрии: Нужно ли отказываться от передачи своих данных

Напомним, закон о единой биометрической системе был принят в РФ в конце 2022 года. Он устанавливает основы обработки биометрии с применением различных систем, в том числе государственных. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет жителям страны отказаться от предоставления биометрии при получении коммерческих и государственных услуг.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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