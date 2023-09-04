Кабмин: Россияне на "Госуслугах" смогут отзывать согласие на обработку биометрии

Граждане России смогут подавать или отзывать согласие на обработку биометрических данных через портал "Госуслуги", сообщает пресс-служба Правительстве РФ.

"Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале "Госуслуги", — говорится в сообщении.

Это, как заверили в кабмине, позволит гарантировать право контроля за обработкой собственной биометрии.