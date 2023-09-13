Назван процент россиян, поверивших мошенникам и побежавших писать отказы от сбора биометрии
Минцифры: Только 1% россиян отказались от сбора биометрических данных
Менее 1% россиян подали в МФЦ заявления с отказом от сбора своих биометрических данных, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
"После рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии его оформили меньше 1% россиян", — говорится в опубликованном сообщении.
В ведомстве напомнили, что мошенники призывали граждан РФ написать соответствующие заявления до 31 августа, однако, подчеркнули там, отказ от сбора биометрии можно оформить в любой момент.
По данным Минцифры, чаще всего заявления писали граждане, чей средний возраст составляет 60–70 лет. Причём 65% из них — женщины, 35% — мужчины, а 69% нигде не работают или являются пенсионерами. В то же время лишь 12% написали заявления за своих детей. Кроме того, 71% из отказавшихся не пользуются порталом "Госуслуги", а более 40% проживают в небольших населённых пунктах.
В министерстве напомнили, что сбор биометрии возможен только при наличии письменного согласия гражданина. Подчёркивается, что данная информация будет храниться в защищённой базе (Единая биометрическая система), сведения в которой шифруются, а доступ к ним имеют лишь аккредитованные организации.
Напомним, закон о единой биометрической системе был принят в России в конце 2022 года. Документ устанавливает основы обработки биометрии с применением различных систем, в том числе государственных. Позднее президент России Владимир Путин подписал другой закон, позволяющий гражданам отказаться от предоставления таких данных при получении коммерческих и государственных услуг. Как позже добавили в правительстве, такая возможность появится и на "Госуслугах".
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