Назван процент россиян, поверивших мошенникам и побежавших писать отказы от сбора биометрии

Менее 1% россиян подали в МФЦ заявления с отказом от сбора своих биометрических данных, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"После рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии его оформили меньше 1% россиян", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве напомнили, что мошенники призывали граждан РФ написать соответствующие заявления до 31 августа, однако, подчеркнули там, отказ от сбора биометрии можно оформить в любой момент.

По данным Минцифры, чаще всего заявления писали граждане, чей средний возраст составляет 60–70 лет. Причём 65% из них — женщины, 35% — мужчины, а 69% нигде не работают или являются пенсионерами. В то же время лишь 12% написали заявления за своих детей. Кроме того, 71% из отказавшихся не пользуются порталом "Госуслуги", а более 40% проживают в небольших населённых пунктах.