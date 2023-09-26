Стоматолог рассказала, почему опасно отбеливать зубы содой
Стоматолог Шемякина объяснила вред использования соды с целью отбеливания зубов
Отбеливание зубов содой может привести к противоположному эффекту и вызвать раздражение слизистой оболочки рта. Об этом "Газете.ru" сообщила детский врач-стоматолог "СМ-Стоматологии" Людмила Шемякина.
"Если часто чистить зубы порошком соды, через некоторое время эмаль становится шероховатой и пористой, из-за чего в микротрещины и поры забивается налёт. В результате со временем они могут стать темнее, а не светлее", — объяснила специалист.
По её словам, регулярная чистка зубов содой способствует стиранию эмали, а это приводит к повышенной чувствительности, в результате температурное воздействие, кислая и сладкая пища могут вызывать боль. Кроме того, сода способна изменить кислотность и спровоцировать дисбактериоз в полости рта, так что за качественным отбеливанием лучше обратиться к стоматологу, резюмировала эксперт.
А ранее стоматологи объяснили, как правильно подобрать зубную пасту. Так, нужно учитывать слабые стороны полости рта. Например, активным курильщикам подойдут пасты с нормальной абразивностью 75–100 RDA для эффективного удаления налёта и липкой плёнки. При проблемах с дёснами лучше покупать пасты с содержанием антисептиков, а при кариесе — с минеральными комплексами и фтором.
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