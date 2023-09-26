Стоматолог рассказала, почему опасно отбеливать зубы содой

Отбеливание зубов содой может привести к противоположному эффекту и вызвать раздражение слизистой оболочки рта. Об этом "Газете.ru" сообщила детский врач-стоматолог "СМ-Стоматологии" Людмила Шемякина.

"Если часто чистить зубы порошком соды, через некоторое время эмаль становится шероховатой и пористой, из-за чего в микротрещины и поры забивается налёт. В результате со временем они могут стать темнее, а не светлее", — объяснила специалист.

По её словам, регулярная чистка зубов содой способствует стиранию эмали, а это приводит к повышенной чувствительности, в результате температурное воздействие, кислая и сладкая пища могут вызывать боль. Кроме того, сода способна изменить кислотность и спровоцировать дисбактериоз в полости рта, так что за качественным отбеливанием лучше обратиться к стоматологу, резюмировала эксперт.