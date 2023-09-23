Стоматологи объяснили, как правильно подобрать зубную пасту

Правильный выбор зубной пасты поможет предотвратить множество заболеваний полости рта. Однако к этому процессу нужно подходить с умом, пишет RuNews24 со ссылкой на стоматологов.

Как известно, зубная паста — это многокомпонентная система, выполняющая сразу ряд задач. Их делят на гигиенические и лечебно-профилактические. Гигиенические очищают полость рта от налёта, содержат натуральные компоненты, их можно безопасно глотать и они подходят для детей 3–5 лет. Лечебно-профилактические направлены на решение конкретных задач: отбеливание, снятие воспаления, борьба с кариесом и так далее.

При выборе пасты нужно учитывать слабые стороны полости рта. Например, активным курильщикам подойдут пасты с нормальной абразивностью 75–100 RDA для эффективного удаления налёта и липкой плёнки. При проблемах с дёснами лучше покупать пасты с содержанием антисептиков, а при кариесе — с минеральными комплексами и фтором.

Стоматологи раскрыли, что отбеливающие пасты на самом деле не отбеливают, а только осветляют эмаль за счёт удаления пигментированного налёта и плёнки, образующейся у курильщиков. У таких паст степень абразивности — более 120 RDA.

"Это буквально то же самое, что пройтись наждачкой по зубам. Использовать такие пасты на постоянной основе крайне нежелательно, допустимо 1–3 раза в неделю, особенно курильщикам", — пишет издание.

При болезнях дёсен лучше выбирать поддерживающие или лечебные пасты. Первые содержат экстракты лекарственных трав, например ромашки, шалфея. А вторые назначаются коротким курсом, так как в их составе могут быть антибиотики и антисептики. Чтобы снизить кровоточивость и снять воспаление, лучше выбирать те, в которых есть экстракты и отвары трав, цитраты цинка, пирофосфаты, хлоргексидин и ксилит.

При выборе пасты для борьбы с кариесом нужно выбирать ту продукцию, которая содержит минеральные комплексы. Обычно это гидроксиапатиты, кальций и фосфор. Показатель фтора в них должен составлять 1250–1450 ppm. Именно этот элемент создаёт прочные связи с минералами эмали, и она становится более крепкой.

Если зубы имеют высокую чувствительность, нужно подбирать десенсибилизирующие пасты. Снижение гиперестезии осуществляется благодаря цитрату цинка, хлориду калия и стронция. Минералы проникают сквозь эмаль и закупоривают микроканалы, которые ведут к дентину зуба.

А вот чего не должно быть в зубной пасте, так это одновременно кальция и фтора, потому что эти компоненты нейтрализуют друг друга. Кроме того, должны отсутствовать сульфаты SLS/SLES, ведь они сушат слизистую. Антибиотиков, триклозана, которые назначаются по строгим показаниям и на ограниченное время, также быть не должно.