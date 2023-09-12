Стоматолог заявила о риске онкологии и снижении IQ из-за фтора в зубной пасте
Врач Бородина считает, что можно заболеть раком или поглупеть от зубной пасты
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Если постоянно проглатывать пасту при чистке зубов, то могут пострадать интеллектуальные способности или появится раковое заболевание. Об этом рассказала стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
По её данным, около 30–40% взрослого населения часто и случайно проглатывают зубную пасту, дети делают это в 80–90% случаев. Однако в ней содержится фтор, который защищает зубы от кариеса, но может губительно сказаться на организме в целом. В частности, речь идёт о проблемах с интеллектом.
"Фтор — нейротоксин, который разрушает нервные ткани. Учёные из Гарвардского университета провели анализ и выяснили, что дети, которые живут в районах с сильно фторированной водой, показывают низкие значения в тестах на уровень интеллекта (IQ)", — поделилась медик.
Кроме того, из-за систематического проглатывания пасты могут активизироваться раковые клетки, что тоже подтверждается исследованиями, добавила Бородина.
Ранее Лайф писал, что для здоровья и крепости зубов необходимо употреблять продукты, в которых много кальция и фосфора. Это творог, рыба, шпинат, сухофрукты, кунжут, твёрдый сыр, бобовые.