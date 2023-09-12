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12 сентября, 15:31

Стоматолог заявила о риске онкологии и снижении IQ из-за фтора в зубной пасте

Врач Бородина считает, что можно заболеть раком или поглупеть от зубной пасты

<p>Обложка © Getty Images / bernardbodo</p>

Обложка © Getty Images / bernardbodo

Если постоянно проглатывать пасту при чистке зубов, то могут пострадать интеллектуальные способности или появится раковое заболевание. Об этом рассказала стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По её данным, около 30–40% взрослого населения часто и случайно проглатывают зубную пасту, дети делают это в 80–90% случаев. Однако в ней содержится фтор, который защищает зубы от кариеса, но может губительно сказаться на организме в целом. В частности, речь идёт о проблемах с интеллектом.

"Фтор — нейротоксин, который разрушает нервные ткани. Учёные из Гарвардского университета провели анализ и выяснили, что дети, которые живут в районах с сильно фторированной водой, показывают низкие значения в тестах на уровень интеллекта (IQ)", — поделилась медик.

Кроме того, из-за систематического проглатывания пасты могут активизироваться раковые клетки, что тоже подтверждается исследованиями, добавила Бородина.

Стоматолог раскрыла обман рекламы зубной пасты

Стоматолог раскрыла обман рекламы зубной пасты

Ранее Лайф писал, что для здоровья и крепости зубов необходимо употреблять продукты, в которых много кальция и фосфора. Это творог, рыба, шпинат, сухофрукты, кунжут, твёрдый сыр, бобовые.

Татьяна Миссуми
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