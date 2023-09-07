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7 сентября, 14:35

Стоматолог раскрыла обман рекламы зубной пасты

Стоматолог Левчук: Для чистки зубов достаточно пасты с горошину

Большое количество зубной пасты никак не влияет на то, что в итоге зубы будут чище. Об этом рассказала врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии Диана Левчук.

"В рекламе мы привыкли видеть, как счастливые люди выдавливают жирную полоску по размеру зубной щётки. Для производителей такой подход выгоден, поскольку паста быстрее закончится, а потребитель раньше купит новый тюбик. Но с медицинской точки зрения выдавливать такое большое количество зубной пасты на одно использование нет необходимости", — рассказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Более того, это даже вредно: слишком большое количество пасты сильно размягчает щётку и может сделать процесс, наоборот, менее эффективным.

Также эксперт отметила, что одной зубной пастой не следует пользоваться долго: когда тюбик заканчивается, нужно менять не только состав средства, но и марку. Иначе происходит привыкание и паста просто перестаёт действовать.

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Ранее стоматолог Багиева заявила, что зубы следует чистить минимум две минуты. Врач отметила, что помимо зубной щётки не лишним будет использовать ирригатор, зубную нить и специальные ёршики. Однако их важно подбирать вместе с лечащим врачом, учитывая состояние зубов.

Обложка ©

Unsplash / William Warby

Полина Федотова
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