Стоматолог раскрыла обман рекламы зубной пасты

Большое количество зубной пасты никак не влияет на то, что в итоге зубы будут чище. Об этом рассказала врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии Диана Левчук.

"В рекламе мы привыкли видеть, как счастливые люди выдавливают жирную полоску по размеру зубной щётки. Для производителей такой подход выгоден, поскольку паста быстрее закончится, а потребитель раньше купит новый тюбик. Но с медицинской точки зрения выдавливать такое большое количество зубной пасты на одно использование нет необходимости", — рассказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Более того, это даже вредно: слишком большое количество пасты сильно размягчает щётку и может сделать процесс, наоборот, менее эффективным.

Также эксперт отметила, что одной зубной пастой не следует пользоваться долго: когда тюбик заканчивается, нужно менять не только состав средства, но и марку. Иначе происходит привыкание и паста просто перестаёт действовать.