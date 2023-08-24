Стоматолог объяснила, сколько минут нужно чистить зубы

Чистить зубы необходимо два раза в день — утром и вечером, при этом процедура должна длиться не менее двух минут. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог Светлана Багиева.

Врач отметила, что помимо зубной щётки не лишним будет использовать ирригатор, зубную нить и специальные ёршики. Однако их важно подбирать вместе с лечащим врачом, учитывая состояние зубов и сопутствующие заболевания. Во время чистки также следует не забывать про язык, на котором скапливается налёт.

"Чтобы определить, насколько качественно вы почистили зубы, можно использовать специальные таблетки или растворы с фуксином или метиленовым синим. Эти индикаторы покажут, если какая-то зона нуждается в дополнительном внимании", — резюмировала Багиева в интервью РИАМО.