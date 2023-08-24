Стоматолог объяснила, сколько минут нужно чистить зубы
Стоматолог Багиева заявила, что зубы следует чистить минимум две минуты
Чистить зубы необходимо два раза в день — утром и вечером, при этом процедура должна длиться не менее двух минут. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог Светлана Багиева.
Врач отметила, что помимо зубной щётки не лишним будет использовать ирригатор, зубную нить и специальные ёршики. Однако их важно подбирать вместе с лечащим врачом, учитывая состояние зубов и сопутствующие заболевания. Во время чистки также следует не забывать про язык, на котором скапливается налёт.
"Чтобы определить, насколько качественно вы почистили зубы, можно использовать специальные таблетки или растворы с фуксином или метиленовым синим. Эти индикаторы покажут, если какая-то зона нуждается в дополнительном внимании", — резюмировала Багиева в интервью РИАМО.
Ранее врач Владимир Лосев предупредил, что зубы могут разрушаться из-за ночного скрежетания. Причинами также могут быть болезни ЖКТ, неправильный прикус и, конечно же, кариес.
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