Бруксизм, прикус, пломбы и не только: Врач назвал шесть причин, почему крошатся зубы

Кариес — одна из наиболее распространённых причин разрушения зубов. Однако есть и менее очевидные. Например, скрежетание зубами по ночам, болезни ЖКТ и даже неправильный прикус. Шесть причин, почему крошатся зубы, Лайфу назвал главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев.

Кариес. Это процесс разрушения твёрдой ткани зуба, вызванный бактериями на поверхности зубов и в межзубном пространстве. Если кариес не лечится, он проникает внутрь зуба, из-за чего тот становится хрупким и легко крошится.

Главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев. Фото предоставлено Лайфу

Пародонтит. Это воспалительное заболевание тканей, окружающих и поддерживающих зубы. Если пародонтит не лечить, он способен вызвать потерю костной ткани, что может привести к ослаблению зубов и их выпадению.

Механическое воздействие. Например, из-за ночного скрежетания зубами (бруксизма) или пережёвывания пищи на одной стороне, если на другой стороне нет зубов. Всё это приводит к механическому износу и крошению. Основная причина заключается в перегрузке зубов, которая может также возникнуть из-за неправильно сделанных пломб или ортопедических конструкций, говорит врач.

Неправильный прикус. Даже при наличии полного комплекта зубов из-за неправильного прикуса, то есть при неправильном положении нижней челюсти, когда происходит мышечный гипертонус, страдает височно-нижнечелюстной сустав, начинается постепенное разрушение зубов. Они могут крошиться, скалываться, стираться. В таком случае пациенту требуется гнатологическое лечение.

Композитные реставрации. Особенно на депульпированных зубах. Из-за этого оставшиеся небольшие тоненькие части зуба могут скалываться или крошиться. При больших объёмах кариеса на "живых" зубах Лосев рекомендует делать керамические вкладки, а на депульпированные, то есть "мёртвые" зубы (с удалённым нервом) — ставить коронки, чтобы таким образом укрепить их.

Некоторые соматические заболевания. При заболеваниях, например, желудочно-кишечного тракта происходит выброс в полость рта кислоты из желудка, что может приводить в конечном итоге к постепенному разрушению зубов.