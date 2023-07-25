Стоматолог назвала цену голливудской улыбки

Голливудская улыбка — красивые ровные зубы — удовольствие не из дешёвых, в среднем она обходится в один-полтора миллиона рублей. Цена зависит от того, насколько всё запущено. Об этом заявил стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии "Дева-дент" Диана Левчук.

"Не стоит забывать о том, что предварительно необходимо будет пролечить все зубы и решить все имеющиеся проблемы. Средняя цена лечения кариеса по Москве сегодня — примерно семь тысяч рублей за зуб. Винир или коронка стоят в районе 40 тысяч рублей за единицу. Лечение на брекет-системах начинается от 200 тысяч рублей. В среднем при тотальном протезировании стоимость будет колебаться в диапазоне от одного до полутора миллионов рублей", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Стоматолог добавила: тем, кто хочет стать обладателем голливудской улыбки, надо прийти на консультацию к ортопеду-гнатологу. Если есть отклонения или проблемы с прикусом, то их необходимо решить, так как велик риск того, что виниры или коронки со временем станут скалываться. Только после этого начинается протезирование.

"Протезирование может быть как тотальным, так и частичным. Если ваши собственные зубы в хорошем состоянии (нет тёмных пятен, неестественных пломб), то возможна установка виниров только в зоне улыбки. Но при необходимости производится протезирование 28 зубов. Если какие-то из них потеряны, то предварительно выполняется установка имплантатов. При тотальном протезировании исключение составляют зубы мудрости. Их обычно даже не лечат", — рассказала Левчук.

По её словам, процесс обретения голливудской улыбки может растянуться. Протезирование занимает около месяца, а с учётом ортодонтического лечения в целом составит полтора-два года.