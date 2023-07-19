"Только идиоты покупают": Стоматолог предупредил об опасности пломб с маркетплейсов

Пломбы с маркетплейсов являются небезопасными, а покупать их могут только идиоты, которым наплевать на собственное здоровье, считает стоматолог-ортопед Иван Муссуров.

Отметим, что ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что россияне массово скупают неизвестную и несертифицированную массу для пломб, лепят из неё зубы и вставляют в рот. Стоит такой набор для ремонта улыбки от 190 до 390 рублей. Страницы товаров на маркетплейсах переполнены отзывами. Большинство покупателей довольны ноу-хау и хвастаются результатом.

"Я видел виниры, которые можно было нагреть и одеть. Получалась, как в детстве, вампирская челюсть. Аналогично, практически уверен, что нашлись идиоты, которые решили заработать на пломбах. А человек всегда был жаден, всегда хочет сэкономить на себе, на других, в том числе на своем здоровье, к сожалению", — высказался медик в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт считает, что к пломбам с маркетплейсов можно прибегнуть только в чрезвычайных ситуациях. К примеру, "подобные глупости" допустить можно, если человек находится вдали от цивилизации и у него попросту нет возможности попасть на приём к врачу. Использование непонятных наборов только усугубит ситуацию, в частности, жертва маркетинга может столкнуться с серьёзными осложнениями.