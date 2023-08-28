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28 августа, 09:29

Стоматолог предупредила, что бактерии во рту могут "привыкать" к вашей зубной пасте

Стоматолог Тараткина: Зубную щётку нужно держать в руке как шариковую ручку

<p>Зубную щётку нужно держать в руке как шариковую ручку. Фото © Pixabay </p>

Зубную щётку нужно держать в руке как шариковую ручку. Фото © Pixabay

Большая часть россиян по-прежнему не умеет правильно чистить зубы. Об этом в беседе с Лайфом расказала стоматолог-гигиенист клиники "Белая радуга" Дарья Тараткина. На приёме для многих пациентов становится неожиданностью, что бактерии скапливаются не только на зубах, а между тем именно микроорганизмы являются причиной большинства заболеваний полости рта.

"Именно скопления бактерий (или колонии, если говорить по-научному) и выглядят как белесоватый, желтоватый, рыхлый налет. В процессе своей жизнедеятельности бактерии потребляют остатки пищи, погибшие клетки слизистой, выделяя при этом кислоты и другие вредные вещества, которые, попадая на поверхность зубов, разрушают ее, вначале делая более пористой, а в дальнейшем создают полости (дырки), что мы, стоматологи, и называем кариесом", — рассказала собеседница Лайфа.

Правильная чистка зубов поможет избежать множества проблем, которые неминуемо приведут пациента в кресло дантиста. По словам Тараткиной, очень важно, чтобы зубная щетка была с большим количеством мягких щетинок, без резиновых вставок, а все щетинки были одинаковой длины.

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"Главное правило — не нужно сильно нажимать на щетку. Её нужно держать в пальцах как писчую ручку, ставить половину на десну, половину на зубы, под углом 45° к десне и при чистке делать небольшие круговые движения, как будто вы массируете десну. После чистки нужно провести языком по всем зубам, и если вы почувствуете, что какие-то поверхности зубов шероховатые, а не гладкие, то их необходимо доработать монопучковой щеткой — она меньше, чем обычная щетка, что делает ее незаменимой при чистке труднодоступных участков", — пояснила стоматолог.

Щетку рекомендуется менять, каждый раз после большого стоматологического лечения, после каждого перенесённого ОРВИ, а также после профессиональной гигиены. И, разумеется, нельзя игнорировать естественный износ: если вы видите, что щетинки деформировались, пора менять щётку. К выбору пасты собеседница Лайфа советует отнестись с не меньшим вниманием, а ещё лучше доверить этот важный момент стоматологу.

"Важно знать, что микроорганизмы могут адаптироваться к зубной пасте, и тогда ее дальнейшее использование будет бесполезно", — обратила внимание Дарья Тараткина.

Возвращаясь к тому, что бактерии скапливаются не только на зубах, стоматолог рекомендовала приобрести специальный скребок для языка. На нем тоже скапливаются микробы, вызывающие неприятный запах, развитие микробов и кариес. Для гигиены полости рта нужно чистить язык скребком, поскольку со слюной на чистую эмаль снова попадают микроорганизмы, отмечает собеседница Лайфа.

Стоматолог объяснила, сколько минут нужно чистить зубы

Стоматолог объяснила, сколько минут нужно чистить зубы

"По поверхности языка можно пройтись как отдельным скребком, который продается в магазинах, так и специальной насадкой в форме лопаточки для ирригатора. Важно, чтобы эти движения были не сильно давящими, иначе вы травмируете ткани", — добавила она.

Ранее врач Владимир Лосев предупредил, что зубы могут разрушаться из-за ночного скрежетания. Причинами также могут быть болезни ЖКТ, неправильный прикус и, конечно же, кариес.

Ольга Годуненко
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