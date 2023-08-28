Стоматолог предупредила, что бактерии во рту могут "привыкать" к вашей зубной пасте

Большая часть россиян по-прежнему не умеет правильно чистить зубы. Об этом в беседе с Лайфом расказала стоматолог-гигиенист клиники "Белая радуга" Дарья Тараткина. На приёме для многих пациентов становится неожиданностью, что бактерии скапливаются не только на зубах, а между тем именно микроорганизмы являются причиной большинства заболеваний полости рта.

"Именно скопления бактерий (или колонии, если говорить по-научному) и выглядят как белесоватый, желтоватый, рыхлый налет. В процессе своей жизнедеятельности бактерии потребляют остатки пищи, погибшие клетки слизистой, выделяя при этом кислоты и другие вредные вещества, которые, попадая на поверхность зубов, разрушают ее, вначале делая более пористой, а в дальнейшем создают полости (дырки), что мы, стоматологи, и называем кариесом", — рассказала собеседница Лайфа.

Правильная чистка зубов поможет избежать множества проблем, которые неминуемо приведут пациента в кресло дантиста. По словам Тараткиной, очень важно, чтобы зубная щетка была с большим количеством мягких щетинок, без резиновых вставок, а все щетинки были одинаковой длины.

"Главное правило — не нужно сильно нажимать на щетку. Её нужно держать в пальцах как писчую ручку, ставить половину на десну, половину на зубы, под углом 45° к десне и при чистке делать небольшие круговые движения, как будто вы массируете десну. После чистки нужно провести языком по всем зубам, и если вы почувствуете, что какие-то поверхности зубов шероховатые, а не гладкие, то их необходимо доработать монопучковой щеткой — она меньше, чем обычная щетка, что делает ее незаменимой при чистке труднодоступных участков", — пояснила стоматолог.

Щетку рекомендуется менять, каждый раз после большого стоматологического лечения, после каждого перенесённого ОРВИ, а также после профессиональной гигиены. И, разумеется, нельзя игнорировать естественный износ: если вы видите, что щетинки деформировались, пора менять щётку. К выбору пасты собеседница Лайфа советует отнестись с не меньшим вниманием, а ещё лучше доверить этот важный момент стоматологу.

"Важно знать, что микроорганизмы могут адаптироваться к зубной пасте, и тогда ее дальнейшее использование будет бесполезно", — обратила внимание Дарья Тараткина.

Возвращаясь к тому, что бактерии скапливаются не только на зубах, стоматолог рекомендовала приобрести специальный скребок для языка. На нем тоже скапливаются микробы, вызывающие неприятный запах, развитие микробов и кариес. Для гигиены полости рта нужно чистить язык скребком, поскольку со слюной на чистую эмаль снова попадают микроорганизмы, отмечает собеседница Лайфа.

"По поверхности языка можно пройтись как отдельным скребком, который продается в магазинах, так и специальной насадкой в форме лопаточки для ирригатора. Важно, чтобы эти движения были не сильно давящими, иначе вы травмируете ткани", — добавила она.