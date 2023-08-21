"Сервис тоже стоит денег": Стоматолог объяснила, почему лечение зубов обходится так дорого

Если профилактически раз в полгода ходить к стоматологу, можно уловить кариес на ранней стадии, тогда это будет более дешёвое лечение. Если же кариозный процесс запущен, это может привести к пульпиту или периодонтиту, а следовательно, и более высокому чеку. Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель собственной клиники Вероника Мелехова в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня" рассказала, из чего складывается стоимость стоматологических услуг.

"К сожалению, каждый подъём курса увеличивает стоимость расходных материалов, стоимость инструментария и приводит к росту закупочных цен и удорожанию для потребителя стоматологических услуг. Когда евро и доллар откатываются назад, цены не откатываются, поэтому и стоматологические клиники не могут снижать прайс", — объяснила врач.

В сумму входят также затраты на аренду помещения и коммунальные услуги, которые могут отличаться в зависимости от региона и сегмента, где работает клиника. Так, есть клиники эконом, работающие на дешёвом оборудовании и материалах с раздражёнными женщинами в регистратуре, а есть премиальный сегмент — с прекрасным помещением, оборудованием и улыбчивым персоналом. По словам стоматолога, сервис тоже стоит денег.

Кроме того, добавила Мелехова, имеет значение квалификация врача. Один двухдневный медицинский курс обходится специалисту в 100–200 тысяч рублей, если же речь идёт об обучающем курсе за границей, то стоимость может доходить и до миллиона.