Стоматолог объяснила, что делать при хрусте в челюсти

Хруст в челюсти может говорить о неправильной работе височно-нижнечелюстного сустава. Многие не придают этому значение и даже не подозревают, что головные боли, ухудшение зрения, боли в шее и пояснице могут быть связаны именно с дисфункцией ВНЧС. Об этом в беседе с Лайфом предупредила врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук.

В норме у здорового человека не должно быть никаких щелчков, дискомфорта и болей, а рот должен открываться на четыре и более сантиметра, рассказала медик. Самая опасная ситуация, когда слышится двойной щелчок, — это значит, что челюсть может заклинить в любой момент. Проконсультировать и помочь в этом вопросе может врач-гнатолог.

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук. Фото © Предоставлено LIFE

"Патологии ВНЧС встречаются нередко. Однако некоторые не обращают на них внимания и приходят к врачу только тогда, когда проблема мешает жить. К сожалению, в этом случае не всегда удаётся всё исправить, поэтому чем раньше вы обратитесь к врачу, тем выше шансы восстановить нормальную работу ВНЧС", — отметила Левчук.

Среди причин неправильной работы нижнечелюстного сустава можно выделить неправильный прикус, травмы или некорректное протезирование. Причём в 20–30% случаях пациентами гнатолога оказываются люди именно после протезирования или ношения брекетов из-за того, что стоматологи не учли особенности положения ВНЧС.

Поэтому перед протезированием или исправлением прикуса лучше посетить гнатолога (ортопеда или ортодонта). Врачи могут назначить специальное лечение на капах — сплинтах, которые постепенно корректируют положение сустава.

"Лечение наиболее эффективно в случаях, когда не произошли необратимые изменения в костной и хрящевой ткани. Поэтому, если слышите хруст сустава нижней челюсти, стоит посетить врача как можно раньше", — заключила наша собеседница.