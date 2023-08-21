Названы звоночки, после которых нужно бежать от стоматолога

Стоматология — серьёзная и сложная область медицины, а от профессионализма выбранного врача будут зависеть не только конечные финансовые расходы, но и здоровье. По словам врача-стоматолога клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Дианы Левчук, выбор правильного специалиста порой превращается в длительный путь проб и ошибок, однако есть советы, которые помогут его сократить и понять, всё ли врач делает правильно.

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук. Фото © Предоставлено Лайфу

В беседе с Лайфом она предупредила, что любое медицинское вмешательство несёт определённые риски и добросовестный врач обязан подробно о них проинформировать.

"Если вам обещают 100%-ный результат без рисков — это повод насторожиться. То же самое можно сказать в случае, если вас торопят с принятием решения", — пояснила она.

Также стоматолог должен вести фотопротокол — снимки полости рта перед началом лечения, в процессе и после. Это, отметила специалист, современный стандарт, который поможет клиенту отстоять свои права в случае оказания некачественных услуг. Кроме того, такая фиксация на руку и врачу, который сможет наглядно доказать свою правоту.

Кроме того, продолжила собеседница, перед вмешательством стоматолог обязан составить план лечения, с которым пациент должен ознакомиться и подписать. Такой документ необходим для прозрачности всего процесса и фиксации конечного списка процедур и их стоимости.

"При этом план лечения должен быть комплексным и составлен на перспективу, учитывая манипуляции, которые понадобятся вам в дальнейшем", — добавила врач.

Есть и тревожный звоночек, который поможет понять, что выбранный специалист не такой уж и специалист: если врач "и терапевт, и ортопед, и протезист, и имплантолог, и хирург", и кто-либо ещё. По словам Левчук, в наше время стоматология шагнула далеко вперёд и каждая её область имеет множество нюансов, требующих узкого, профессионального подхода. А "мастера на все руки" чаще всего не могут этим похвастаться.

Собеседница подчеркнула, что современный стоматолог не просто врач, способный устранить зубную боль. В его задачи также входит сохранение здоровья пациента за счёт комплексного подхода. Так, врач-терапевт должен не только лечить кариес, но и проявлять пародонтологическую настороженность.

Пародонтология — это раздел стоматологии, который отвечает за здоровье дёсен. Если у пациента есть проблемы пародонтологического характера, то это может привести к потере даже здоровых зубов Диана Левчук Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент"

Причём чаще всего подобные проблемы можно предотвратить, если доктор заметит их, даст необходимые рекомендации и направит пациента к врачу-пародонтологу. Именно это, отметила Левчук, и является пародонтологической настороженностью.