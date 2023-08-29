Стоматолог перечислил самые полезные и вредные для здоровья зубов продукты

Для здоровья и крепости зубов необходимо употреблять продукты, в которых много кальция и фосфора. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

"Продукты, содержащие кальций и фосфор: творог, рыба, шпинат, сухофрукты, кунжут, твёрдый сыр, бобовые. А несовершеннолетним, челюсть которых ещё в процессе развития, особенно важно постоянно употреблять твёрдую пищу. Для этого подойдут яблоки и морковь", — пояснил медик в беседе с РИА "ФедералПресс".