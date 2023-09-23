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23 сентября, 20:49

Стоматолог рассказала, сколько нужно жевать жевательную резинку

Стоматолог Мелехова: Жевать жвачку нужно после еды и не более 15 минут

Жевательную резинку стоит жевать всего 15 минут после еды — только в этот период она приносит пользу. Об этом в беседе с "Газетой.ru" сообщила стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.

По её словам, жвачка позволяет убрать остатки пищи и стимулирует выработку слюны, в которой содержатся минералы. Именно благодаря слюне снижается кариесогенная ситуация. Ещё жевательная резинка снимает поверхностный налёт, появляющийся в течение дня после чистки зубов.

Мелехова также успокоила, что жевательная резинка не способна выдернуть пломбу, чего многие боятся из-за расхожего стереотипа. Если это всё же произошло, значит, человеку уже давно было пора попасть на приём к стоматологу. А вот чему жвачка может навредить, так это пищеварительной системе.

"Если мы жуём жевательную резинку на голодный желудок, то она стимулирует выработку желудочного сока, который раздражает слизистую оболочку желудка и может усугублять ситуацию с гастритом и язвой. Если мы жуём жевательную резинку после еды, она также стимулирует выработку желудочного сока и ускоряет пищеварение", — пояснила Мелехова.

В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание, угостившись жвачкой

В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание, угостившись жвачкой

Ранее психиатр-нарколог Александра Поликарпова рассказала, что жевательная резинка не поможет избавиться от перегара, а контрастный душ и острая еда — вполне.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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