Стоматолог рассказала, сколько нужно жевать жевательную резинку

Жевательную резинку стоит жевать всего 15 минут после еды — только в этот период она приносит пользу. Об этом в беседе с "Газетой.ru" сообщила стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.

По её словам, жвачка позволяет убрать остатки пищи и стимулирует выработку слюны, в которой содержатся минералы. Именно благодаря слюне снижается кариесогенная ситуация. Ещё жевательная резинка снимает поверхностный налёт, появляющийся в течение дня после чистки зубов.

Мелехова также успокоила, что жевательная резинка не способна выдернуть пломбу, чего многие боятся из-за расхожего стереотипа. Если это всё же произошло, значит, человеку уже давно было пора попасть на приём к стоматологу. А вот чему жвачка может навредить, так это пищеварительной системе.

"Если мы жуём жевательную резинку на голодный желудок, то она стимулирует выработку желудочного сока, который раздражает слизистую оболочку желудка и может усугублять ситуацию с гастритом и язвой. Если мы жуём жевательную резинку после еды, она также стимулирует выработку желудочного сока и ускоряет пищеварение", — пояснила Мелехова.