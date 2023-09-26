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26 сентября, 04:05

На Украине ожидается рекордное падение рождаемости

WSJ: Население Украины может сократиться до 30 миллионов человек

Рождаемость на Украине рискует стать самой низкой в мире. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что и до начала СВО демографическая ситуация в республике была самой печальной в Европе, а за первое полугодие 2023-го детей родилось на 28% меньше, чем за тот же период 2021 года. Газета констатирует, что это самое резкое падение с 1991 года, когда Украина обрела независимость. Чтобы сохранить сегодняшнюю численность, женщинам нужно рожать минимум по двое детей.

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По словам специалиста Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александра Гладуна, решающим будет поведение людей после прекращения конфликта: останутся они за границей или вернутся на родину. В негативном варианте через 20 лет количество украинских граждан сократится до неполных 30 миллионов. А ведь ещё два года назад население страны составляло около 43 миллионов.

Ранее бывший главный аналитик МИД Японии, приглашённый профессор Университета Досися — Масару Сато — заявил, что на Украине скрывается информация о настоящей численности населения, так как народ страны находится на грани исчезновения. Также он обратил внимание на то, что на Украине перепись населения проводилась всего раз — в 2001 году, теперь же это гостайна.

Обложка ©

Unsplash / Euan Cameron

Лариса Сафронова
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