На Украине ожидается рекордное падение рождаемости

Рождаемость на Украине рискует стать самой низкой в мире. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что и до начала СВО демографическая ситуация в республике была самой печальной в Европе, а за первое полугодие 2023-го детей родилось на 28% меньше, чем за тот же период 2021 года. Газета констатирует, что это самое резкое падение с 1991 года, когда Украина обрела независимость. Чтобы сохранить сегодняшнюю численность, женщинам нужно рожать минимум по двое детей.

По словам специалиста Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александра Гладуна, решающим будет поведение людей после прекращения конфликта: останутся они за границей или вернутся на родину. В негативном варианте через 20 лет количество украинских граждан сократится до неполных 30 миллионов. А ведь ещё два года назад население страны составляло около 43 миллионов.