В Японии раскрыли, какую страшную тайну скрывают на Украине
Политолог Сато: Украинское население находится на грани исчезновения
На Украине скрывается информация о настоящей численности населения, так как народ страны находится на грани исчезновения. Об этом заявил в разговоре с Nihon Keizai экс главный аналитик МИД Японии, приглашённый профессор Университета Досися Масару Сато.
Он рассказал об "ужасных прецедентах", когда украинцы дают чиновникам взятки за то, чтобы не идти на фронт. Также он обратил внимание, что на Украине перепись населения проводилась всего раз — в 2001 году, теперь же это гостайна. И если в 1991 году в стране проживало 55 миллионов человек, а в 2001-м — 41 миллион, то теперь, согласно июньскому отчёту Украинского института будущего, эта цифра приблизительно равна 29 миллионам.
"Вот почему на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста", — подчеркнул Сато.
Профессор также обратил внимание, что коэффициент эффективности воспроизводства населения в Незалежной упал до 0,7, что угрожает исчезновением украинцев как народа.
Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, выступая с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным, выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о гегемонии.
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