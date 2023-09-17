В Японии раскрыли, какую страшную тайну скрывают на Украине

Он рассказал об "ужасных прецедентах", когда украинцы дают чиновникам взятки за то, чтобы не идти на фронт. Также он обратил внимание, что на Украине перепись населения проводилась всего раз — в 2001 году, теперь же это гостайна. И если в 1991 году в стране проживало 55 миллионов человек, а в 2001-м — 41 миллион, то теперь, согласно июньскому отчёту Украинского института будущего, эта цифра приблизительно равна 29 миллионам.