Экс-глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Виктор Медведчук озвучил три условия, выполнение которых привело бы к разрядке украинского конфликта. Для этого, считает политик, международному сообществу нужно признать интересы незападных стран, заботиться о человеческих жизнях и переработать систему мировой безопасности.

По мнению председателя Совета движения "Другая Украина", Россия должна иметь гарантии на то, что не подвергнется военному вмешательству со стороны Запада. Именно поэтому Москва и отстаивает свои интересы на территории соседнего государства.

"Западу просто нужно признать, что есть другие страны, где жизнь идёт не по их правилам, и у этих стран тоже есть свои интересы", — написал Медведчук в авторской статье для aif.ru.

Вторым условием для разрядки конфликта является приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Киев не делает ничего для спасения своих солдат и населения, жертвуя ими по указке иностранных кураторов. Какие-либо переговоры возможны лишь в том случае, если политики с противоположной стороны заинтересованы в мире. Однако Владимир Зеленский в их число не входит, уверен экс-парламентарий.