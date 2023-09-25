Медведчук назвал три главных условия для разрядки ситуации на Украине
Медведчук: Выполнение трёх условий привело бы к разрядке украинского конфликта
Экс-глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Виктор Медведчук озвучил три условия, выполнение которых привело бы к разрядке украинского конфликта. Для этого, считает политик, международному сообществу нужно признать интересы незападных стран, заботиться о человеческих жизнях и переработать систему мировой безопасности.
По мнению председателя Совета движения "Другая Украина", Россия должна иметь гарантии на то, что не подвергнется военному вмешательству со стороны Запада. Именно поэтому Москва и отстаивает свои интересы на территории соседнего государства.
"Западу просто нужно признать, что есть другие страны, где жизнь идёт не по их правилам, и у этих стран тоже есть свои интересы", — написал Медведчук в авторской статье для aif.ru.
Вторым условием для разрядки конфликта является приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Киев не делает ничего для спасения своих солдат и населения, жертвуя ими по указке иностранных кураторов. Какие-либо переговоры возможны лишь в том случае, если политики с противоположной стороны заинтересованы в мире. Однако Владимир Зеленский в их число не входит, уверен экс-парламентарий.
"Третьим условием разрядки является понимание, что мир уже давно дошёл до опасной черты, и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает. Сегодня Запад хочет вернуть своё господство с помощью "чудо-оружия", которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя", — подытожил Медведчук, призвав заботиться о всех странах, а не только о членах НАТО.
Между тем киевский режим продолжает терять союзников. Например, Варшава объявила, что больше не будет снабжать ВСУ вооружением, так как намерена заботиться о своей безопасности. А президент Польши Анджей Дуда даже отменил встречу с Зеленским на фоне зернового скандала.
ТАСС / Ирина Яковлева