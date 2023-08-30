"Внимательно следим": Медведчук предрёк Украине скорую потерю поддержки Запада

Запад будет сокращать финансовую и военную помощь Киеву и со временем сведёт её на нет из-за коррупции на Украине, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

По его словам, Запад крутил евроинтеграцией перед Украиной, как морковкой, которую никогда не удавалось схватить по причине коррупции. В своей авторской колонке на платформе "Смотрим" Медведчук подчеркнул, что если сейчас происходит подобное, то, скорее всего, западные партнёры Киева начнут сокращать военную и финансовую помощь.

При этом, как сообщил Медведчук, для киевской власти потеря западной помощи подобна смерти, так как "коррупционная система настроена на войну". В то же время сама коррупция на Украине никуда не исчезает, а только набирает обороты.

"Запад, когда ему будет выгодно, откажется от своих обещаний и поддержки именно под предлогом коррупционных схем. И очень хорошо видно, что Украину к этому начали готовить. Обычно такая подготовка начинается где-то за полгода. Внимательно следим за событиями", — заявил Виктор Медведчук.