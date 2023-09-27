Певица Ян Гэ пришла побеждать на немецкий "Голос", предав вторую родину и умолчав о жизни в России
Знаменитая китаянка, так долго жившая в столице, и глазом не моргнула, соврав, что пребыла из Пекина. Интересно, как быстро за такое предательство на Ян обрушится гнев российских поклонников.
Креативная, смешная, эпатажная и талантливая китаянка Ян Гэ давно и прочно обосновалась в русскоязычном TikTok. Девушка прославилась своими ироничными высказываниями о том, какой "невыносимый русский язык".
Ян Гэ вела свою рубрику, где делилась искренним непониманием логики русского языка. Видео © TikTok / yanggemadeinchina
Артистка театра и даже режиссёр фильма "Ню", снятый в честь бывшего возлюбленного Александра Горчилина, недавно совершенно неожиданно засветилась на шоу немецкого "Голоса". Но не талантом привлекла к себе внимание, а сильным разочарованием поклонников из России. Почему? Дело в том, что, видимо, чтобы не навлечь гнев немецких зрителей и жюри, Ян Гэ просто взяла и промолчала, что долгое время жила и училась в России.
Знаменитая певица и артистка Ян Гэ отреклась от своей второй родины, и слова не сказав про Россию, в которой долго жила. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Покорив талантом и харизмой немецких судей из проекта The Voice of Germany 2023, а именно братьев Каулитц из группы Tokio Hotel и британского певца Ронана Китинга, в наставники дива выбрала Ширин Дэвид. Однако в интервью потом Ян Гэ и слова не сказала про Россию, в которой жила 16 лет.
На своей "второй родине", как выражалась сама мисс Гэ, её любили, звали выступать на федеральных каналах и на всяческие интервью, шоу. Ян принимала участие и в русском "Голосе", но не захотела продолжать карьеру именно певицы, решив остаться просто популярной медиаперсоной.
Почему Ян Гэ решила вдруг позабыть о жизни в России — всё ради победы на шоу The Voice of Germany 2023? Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Напомним, что в своё время девушка из Пекина прилетела изучать русский язык и учиться на переводчика в Тульский университет. В 2012 году Ян Гэ окончила ВГИК и начала работать в театре "Гоголь-центр". И только во время пандемии 2020 года популярная китаянка переехала жить в Германию, где, видимо, отреклась от России, перечеркнув всё с ней связанное.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yangge_