Певица Ян Гэ пришла побеждать на немецкий "Голос", предав вторую родину и умолчав о жизни в России

Креативная, смешная, эпатажная и талантливая китаянка Ян Гэ давно и прочно обосновалась в русскоязычном TikTok. Девушка прославилась своими ироничными высказываниями о том, какой "невыносимый русский язык".

Ян Гэ вела свою рубрику, где делилась искренним непониманием логики русского языка. Видео © TikTok / yanggemadeinchina

Артистка театра и даже режиссёр фильма "Ню", снятый в честь бывшего возлюбленного Александра Горчилина, недавно совершенно неожиданно засветилась на шоу немецкого "Голоса". Но не талантом привлекла к себе внимание, а сильным разочарованием поклонников из России. Почему? Дело в том, что, видимо, чтобы не навлечь гнев немецких зрителей и жюри, Ян Гэ просто взяла и промолчала, что долгое время жила и училась в России.

Знаменитая певица и артистка Ян Гэ отреклась от своей второй родины, и слова не сказав про Россию, в которой долго жила. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Покорив талантом и харизмой немецких судей из проекта The Voice of Germany 2023, а именно братьев Каулитц из группы Tokio Hotel и британского певца Ронана Китинга, в наставники дива выбрала Ширин Дэвид. Однако в интервью потом Ян Гэ и слова не сказала про Россию, в которой жила 16 лет.

На своей "второй родине", как выражалась сама мисс Гэ, её любили, звали выступать на федеральных каналах и на всяческие интервью, шоу. Ян принимала участие и в русском "Голосе", но не захотела продолжать карьеру именно певицы, решив остаться просто популярной медиаперсоной.

Почему Ян Гэ решила вдруг позабыть о жизни в России — всё ради победы на шоу The Voice of Germany 2023? Фото © ТАСС / Артём Геодакян