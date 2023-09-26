Бритни Спирс окончательно сошла с ума и устроила дома поножовщину

Не так давно, в 2021 году, 41-летняя Бритни вырвалась из-под опеки своего отца. Громкое дело было закрыто, а Спирс официально перестала быть сумасшедшей и требующей контроля родителей. Тогда звезда нулевых начала компенсировать годы заточения и пустилась во все тяжкие: тусила, била татуировки и вышла замуж.

Вот только Бритни не была бы собой, если бы всё у неё было гладко. Сначала были полуголые танцы в компании других мужчин, потом, спустя 14 месяцев, в конце августа 2023 года, Спирс развелась со своим мужем Сэмом Асгари. Причин почему, мы так и не узнали, ведь тогда звезда всем дерзко ответила, что не будет объяснять, "почему это произошло, потому что это никого не касается".

И вот сегодня случилось страшное: на глазах у своих милых собачек Бритни Спирс схватилась за ножи и начала… танцевать.

Бритни Спирс устроила дикие пляски в трусах с ножами. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / britneyspears

Да, в последнее время у поп-певицы появилась новая отдушина — дикие танцы в нижнем белье. То она на шесте вертится, то устраивает стриптиз в купальнике и уггах, тех же валенках. А сегодня вот "порадовала" поклонников плясками с кухонными ножами. Красный оттенок кожи намекает, что звезда явно перегрелась на солнышке...