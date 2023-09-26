Бритни Спирс окончательно сошла с ума и устроила дома поножовщину
Кажется, дела у психически "здоровой" поп-звезды всё хуже с каждым днём. После развода певица сорвалась с катушек и взяла в руки… ножи. Ни одна собака не пострадала, только наша психика.
Спирс испугала фанатов, появившись в кадре с ножами в руках. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / britneyspears
Не так давно, в 2021 году, 41-летняя Бритни вырвалась из-под опеки своего отца. Громкое дело было закрыто, а Спирс официально перестала быть сумасшедшей и требующей контроля родителей. Тогда звезда нулевых начала компенсировать годы заточения и пустилась во все тяжкие: тусила, била татуировки и вышла замуж.
Вот только Бритни не была бы собой, если бы всё у неё было гладко. Сначала были полуголые танцы в компании других мужчин, потом, спустя 14 месяцев, в конце августа 2023 года, Спирс развелась со своим мужем Сэмом Асгари. Причин почему, мы так и не узнали, ведь тогда звезда всем дерзко ответила, что не будет объяснять, "почему это произошло, потому что это никого не касается".
И вот сегодня случилось страшное: на глазах у своих милых собачек Бритни Спирс схватилась за ножи и начала… танцевать.
Бритни Спирс устроила дикие пляски в трусах с ножами. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / britneyspears
Да, в последнее время у поп-певицы появилась новая отдушина — дикие танцы в нижнем белье. То она на шесте вертится, то устраивает стриптиз в купальнике и уггах, тех же валенках. А сегодня вот "порадовала" поклонников плясками с кухонными ножами. Красный оттенок кожи намекает, что звезда явно перегрелась на солнышке...
Надеемся, что больше никаких опасных танцев мы не увидим. Поскорее бы уже к Бритни пришёл тот, кого певица так активно заманивает. Или дива просто красуется, намекая, что ей так классно быть одной? Главное, чтобы во всей этой истории не оказались замешаны запрещённые вещества. А то не видать Спирс больше плясок у пилона.