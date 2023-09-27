В Королёве вор залез в квартиру звезды советского балета и вынес миллион рублей и 40 тыс. долларов
В Королёве ограбили худрука "Русского балета" Гордеева на почти пять млн рублей
Худрук театра "Русский балет" Вячеслав Гордеев. Обложка © ТАСС / DPA / Jens Kalaene
В подмосковном Королёве неизвестный проник в квартиру 75-летнего художественного руководителя Московского областного государственного академического театра "Русский балет" Вячеслава Гордеева и вынес наличные деньги в размере почти пять миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Случилось всё днём 26 сентября. Проник вор в жилище через пластиковое окно. Он нашёл в шкафу один миллион рублей и 40 тысяч долларов. Дом, в котором живёт Гордеев, оборудован системой видеонаблюдения, но в тот день камеры не работали. Теперь полиция ищет вора.
Вячеслав Гордеев — народный артист СССР, он танцевал в Большом театре. На протяжении уже больше 40 лет занимает должность худрука "Русского балета". В начале сентября 2023 года Гордеев был награждён орденом "За заслуги в культуре и искусстве".
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