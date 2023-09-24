Бандиты в масках связали военного пенсионера в Петербурге и вынесли из дома сейф с 11 млн

Злоумышленники в масках вломились в дом к военному пенсионеру, который владеет пансионатом для престарелых в Санкт-Петербурге, связали хозяина и его сожительницу, после чего забрали сейф с 11 миллионами рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале полиции Северной столицы.

"23 сентября 2023 года в 01:46 в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 49-летняя жительница Парголово, которая сообщила о том, что около одного часа на частный дом на Берёзовой улице в Парголово совершён налёт", — сказано в сообщении.

Как удалось узнать SHOT, трое грабителей, надев камуфляж и скрыв лица, проникли в двухэтажный коттедж, связали двоих его жильцов верёвками и скотчем и, угрожая ножом, узнали, где в доме установлен сейф с деньгами. В нём хранилось приличное количество наличных: десять миллионов рублей и порядка десяти тысяч долларов. Сам владелец объяснил, что получил эту сумму, недавно продав две машины.

По периметру территории коттеджа установлен полутораметровый забор, дверь в него в ночь налёта не запиралась. Грабителей разыскивают правоохранители. Открыто уголовное дело по статье "Разбой". Ограбленный мужчина является учредителем пансионата для пожилых людей. В рамках следствия опрашивают также его постояльцев и персонал.