"Господи, помилуй": Детей испугал неадекват, пытавшийся прорваться в школу в Нижнем Новгороде

Вооружённый мужчина пытался прорваться в школу № 800 в Нижнем Новгороде. Но он не смог дойти даже до входа — охрана сразу заперла двери и вызвала Росгвардию.

По данным SHOT, всё произошло сегодня днём, 18 сентября. Нетрезвый мужчина, предварительно, вооружённый пистолетом, попытался зайти внутрь здания, но охрана среагировала быстро. В итоге оперативно прибывшие росгвардейцы скрутили нарушителя и доставили в отдел.

Школьники стали свидетелями инцидента, снимали всё на видео и живо комментировали.

"К нам в школу полицейские заехали — бандита задерживают! Капец... Господи, помилуй", — говорит ребёнок.