"Господи, помилуй": Детей испугал неадекват, пытавшийся прорваться в школу в Нижнем Новгороде
Вооружённый мужчина пытался прорваться в школу в Нижнем Новгороде, его задержали
Вооружённый мужчина пытался прорваться в школу № 800 в Нижнем Новгороде. Но он не смог дойти даже до входа — охрана сразу заперла двери и вызвала Росгвардию.
По данным SHOT, всё произошло сегодня днём, 18 сентября. Нетрезвый мужчина, предварительно, вооружённый пистолетом, попытался зайти внутрь здания, но охрана среагировала быстро. В итоге оперативно прибывшие росгвардейцы скрутили нарушителя и доставили в отдел.
Школьники стали свидетелями инцидента, снимали всё на видео и живо комментировали.
"К нам в школу полицейские заехали — бандита задерживают! Капец... Господи, помилуй", — говорит ребёнок.
Вооружённый мужчина пытался прорваться в школу в Нижнем Новгороде, его задержали. Видео © SHOT
А 11 сентября нападение на школу произошло в хуторе Красный Десант. Подросток в маске и с ножом зашёл в здание и нанёс травмы учительнице английского языка, вахтёрше и дедушке одной из учениц. Нападавшим оказался ученик девятого класса с психическим заболеванием. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. По предварительным данным, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок. Сейчас парень арестован.