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11 сентября, 07:30

При нападении школьника в Ростовской области пострадали учительница, вахтёрша и дедушка одной из учениц

При нападении школьника в Ростовской области пострадала учительница английского

<p>Учительница, пострадавшая при нападении подростка на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Учительница, пострадавшая при нападении подростка на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. Обложка © SHOT

Трое взрослых пострадали в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области при нападении подростка с ножом. По данным SHOT, ранения получили учительница английского языка, вахтёрша и дедушка одной из учениц.

У педагога порезы рук. У дедушки, который попытался задержать парня, несколько ножевых ранений. Сейчас школа оцеплена, уроки отменили.

У напавшего на людей в школе в Ростовской области после задержания изо рта пошла пена

У напавшего на людей в школе в Ростовской области после задержания изо рта пошла пена

Напомним, утром 11 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на школу в хуторе Красный Десант напал подросток в маске и с ножом. Напавшим оказался ученик девятого класса, у него психическое заболевание. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. Гришу отвезли в отдел полиции, где пытаются привести в себя и допросить, но пока школьник находится в неадекватном состоянии. По предварительным данным, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок.

Александра Вишнякова
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