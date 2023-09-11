При нападении школьника в Ростовской области пострадали учительница, вахтёрша и дедушка одной из учениц

Трое взрослых пострадали в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области при нападении подростка с ножом. По данным SHOT , ранения получили учительница английского языка, вахтёрша и дедушка одной из учениц.

Напомним, утром 11 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на школу в хуторе Красный Десант напал подросток в маске и с ножом. Напавшим оказался ученик девятого класса, у него психическое заболевание. После инцидента у мальчика изо рта пошла пена и начались судороги. Гришу отвезли в отдел полиции, где пытаются привести в себя и допросить, но пока школьник находится в неадекватном состоянии. По предварительным данным, подросток решил атаковать учителей из-за плохих оценок.