У напавшего на людей в школе в Ростовской области после задержания изо рта пошла пена

Подросток, который пришёл в школу в Ростовской области с ножом, напал на учителей, предварительно, из-за плохих оценок. Об этом сообщает SHOT.

Установлена личность нападавшего — им оказался 15-летний юнармеец Гриша Б. Полицейские пытаются допросить школьника, но он до сих пор находится в неадекватном состоянии. У девятиклассника ранее диагностировали психическое заболевание. А на фоне плохой успеваемости болезнь обострилась. В медкарте у девятиклассника стоит отметка о шизофренических отклонениях. При этом после нападения у него изо рта пошла пена, и начались судороги.

Напавший на людей в школе в Ростовской области подросток. Фото © SHOT

По словам очевидцев, перед уроками подросток надел маску, взял нож и зашёл в Краснодесантскую СОШ. Вахтёрша попросила его снять маску. Парень отказался и набросился на женщину, а потом побежал в сторону учителей. Дедушка, который привёл внучку на учёбу, попытался задержать парня, но сам в итоге получил несколько ножевых ранений. Всего, по уточнённым данным, пострадали трое: вахтёрша, педагог и пенсионер.