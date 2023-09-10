Под Самарой пьяный 60-летний рецидивист поджёг два дома и напал с ножом на полицейских

В Самарской области 60-летний пьяный мужчина поджёг два частных дома и напал с ножом на полицейских. Стражам порядка пришлось открыть огонь, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в селе Старая Балыкла Камышлинского района. Местный житель употреблял алкоголь и в какой-то момент решил поджечь свой дом. Но на этом он не остановился и поджёг жилище соседа. На место вызвали полицию. Когда прибыли правоохранители, неадекватный мужчина бросился на них с ножом.

Предупредительные выстрелы в воздух не помогли, и полицейским пришлось стрелять мужчине по ногам. Сейчас он в больнице с огнестрельным ранением и переломом ноги. Сейчас выясняется, что натолкнуло мужчину поджечь дома. Как оказалось, агрессивный пироман был ранее судим за убийство, разбой и поджог чужого имущества.