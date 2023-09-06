И что могло пойти не так? Парень спрятался от сторожа на печи крематория и получил ожоги

В Санкт-Петербурге 27-летнего мужчину госпитализировали с серьёзными ожогами 20% тела после того, как он залез на печь для кремации животных. По данным "Фонтанки", сильнее всего пострадали туловище, руки и ноги пострадавшего.

По предварительной информации, в крематории мужчина попытался спрятаться от сторожа, который заметил его во время обхода территории кладбища для домашних животных на улице Электропультовцев и попытался прогнать. Чтобы его точно не нашли, он залез на печь, но "трюк" завершился провалом. Сейчас жизнь "петербургского Коперфильда" спасают в ожоговой реанимации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

СМИ сообщают, что мужчина приехал в Петербург с Урала и в момент инцидента был под наркотиками.