Амурец сжёг в печи новорождённого сына и привёз в морг труп жены в одеяле

Многодетная мать вместе с ребёнком умерла во время домашних родов в селе Новотроицкое Амурской области. Отец семейства после трагедии сжёг тело малыша в печи, а труп супруги завернул в ковёр и отвёз в морг. Детали шокирующей истории сообщает kp.ru.

По данным издания, женщина рожала пятого ребёнка дома, однако появившийся на свет малыш не подавал признаков жизни. Тогда отец семейства отнёс труп ребёнка в баню и сжёг его в печи. Вернувшись, он увидел, что его жена умерла. После этого он завернул её тело в одеяло и отвёз в морг.

Соседи признались, что семья была благополучной и произошедшее стало для них настоящим шоком. Они до сих пор не могут поверить в то, что отец семейства пошёл на такое.

"У них растут двое мальчишек и девчонок. Семья староверов, или, если правильнее, их назвать старообрядцами. Огромное горе для деток", — рассказали соседи.

В региональном СК подтвердили данную информацию. Следователям теперь предстоит выяснить, действительно ли ребёнок родился мёртвым.