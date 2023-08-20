47-летняя мстительница спалила общежитие под Саратовом и сожгла соседку заживо

В Саратовской области женщина устроила пожар в общежитии, где снимала комнату, чтобы отомстить соседям после ссоры. О случившемся пишет SHOT , уточняя, что есть погибший.

Накануне днём в Свободном переулке в селе Сторожевка 47-летняя жительница общежития в очередной раз начала конфликтовать с соседями. Затем она подожгла свои вещи и ушла. Огонь распространился в том числе и на её комнату. Когда пожарные ликвидировали возгорание, то обнаружили сгоревшее тело 45-летней женщины. Всего в доме проживало десять человек. В региональном главке СКР сообщили, что преступница задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".