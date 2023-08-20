47-летняя мстительница спалила общежитие под Саратовом и сожгла соседку заживо
Женщина устроила пожар в общежитии в Саратовской области, погибла её соседка
Сгоревшее общежитие в селе Сторожевка. Фото © СУ СК России по Саратовской области
В Саратовской области женщина устроила пожар в общежитии, где снимала комнату, чтобы отомстить соседям после ссоры. О случившемся пишет SHOT, уточняя, что есть погибший.
Пожар в общежитии в селе Сторожевка. Видео © t.me / chp_saratov
Накануне днём в Свободном переулке в селе Сторожевка 47-летняя жительница общежития в очередной раз начала конфликтовать с соседями. Затем она подожгла свои вещи и ушла. Огонь распространился в том числе и на её комнату. Когда пожарные ликвидировали возгорание, то обнаружили сгоревшее тело 45-летней женщины. Всего в доме проживало десять человек. В региональном главке СКР сообщили, что преступница задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее сообщалось, что в частном доме в Змеиногорске Алтайского края произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей, три человека пострадали. Проводится расследование.