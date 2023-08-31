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31 августа, 12:32

В Кургане парень пытался сжечь заживо двух подростков, у одного — ожоги 98% тела

В Курганской области 22-летний парень облил бензином и поджёг двух подростков

<p>Никита Б., чуть не убивший двух подростков в Курганской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56386" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Никита Б., чуть не убивший двух подростков в Курганской области. Обложка © SHOT

В деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского муниципального округа Курганской области мужчина чуть не сжёг заживо двух школьников. По данным SHOT, накануне около 23:00 к местному дому культуры с канистрой в руках пришёл 22-летний Никита Б. Он вылил бензин на гуляющих там учеников седьмого и девятого классов и поджёг их зажигалкой.

В результате расправы ребят госпитализировали в областную больницу, у одного диагностировали ожоги 10% тела, а у второго — 98%. Оба — в реанимации. Сейчас правоохранители выясняют мотивы поджигателя.

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А в Кинешме Ивановской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь жилой дом со спящими внутри людьми. Оказалось, что он пошёл на страшное деяние из желания отомстить нелюбимым соседям.

Матвей Константинов
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