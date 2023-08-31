В Кургане парень пытался сжечь заживо двух подростков, у одного — ожоги 98% тела

В деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского муниципального округа Курганской области мужчина чуть не сжёг заживо двух школьников. По данным SHOT, накануне около 23:00 к местному дому культуры с канистрой в руках пришёл 22-летний Никита Б. Он вылил бензин на гуляющих там учеников седьмого и девятого классов и поджёг их зажигалкой.

В результате расправы ребят госпитализировали в областную больницу, у одного диагностировали ожоги 10% тела, а у второго — 98%. Оба — в реанимации. Сейчас правоохранители выясняют мотивы поджигателя.