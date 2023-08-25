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25 августа, 13:46

Появилось видео, как горе-поджигатель пытался спалить дом со спящими людьми в Кинешме

Задержан мужчина, который поджёг дом со спящими людьми в Кинешме

В Чувашии задержали мужчину, который поджёг жилой дом со спящими людьми в Кинешме Ивановской области. Об этом сообщает управление СК по Ивановской области. Ведомство опубликовало видео с моментом поджога.

В Кинешме мужчина поджёг дом со спящими внутри людьми. Видео © Telegram / СУ СК России по Ивановской области

Задержанным оказался мужчина, который жил в этом доме до 2016 года. Он пошёл на преступление из-за ссор с соседями. Мужчина решил отомстить им в свой день рождения. Он устроил поджог в доме, а после скрылся.

"После произошедшего возгорания деревянных конструкций фигурант покинул подъезд и скрылся. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку пламя погасло самостоятельно", — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас задержанного возвращают в Кинешму на допрос. Ему грозит наказание по уголовной статье о покушении на убийство двух и более человек.

Ранее Лайф писал о том, что в Кинешме ввели план "Перехват" из-за мужчины, который поджёг жилой дом. Сам инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 августа.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Ивановской области

Илья Суриков
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