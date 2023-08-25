В Кинешме полиция ищет поджигателя-именинника, который пытался убить людей

В Кинешме Ивановской области ввели план "Перехват" из-за мужчины, который поджёг жилой дом, пока люди спали. В преступлении подозревают жителя того самого дома — Алексея М. Его мотивы пока неизвестны. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, около 01:30 25 августа в подъезд жилого дома на улице Дзержинского зашёл неизвестный в маске и кепке, достал из рюкзака ёмкость с горючим, разлил его на лестничной площадке между этажами, поджёг и скрылся с места. Однако огонь быстро погас сам, и в итоге площадь пожара составила меньше одного квадратного метра. Жители даже не заметили, что что-то случилось.

"Рено-Дастер", на котором может передвигаться мужчина, совершивший поджог в Кинешме. Фото © SHOT

В преступлении подозревают жителя того самого дома — Алексея М. Его мотивы пока неизвестны, но вчера мужчина отмечал 59-й день рождения. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более человек, полицейские сейчас ищут "Рено-Дастер", на котором может передвигаться мужчина.