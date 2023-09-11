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11 сентября, 05:41

Подросток в маске и с ножом ранил четверых человек в школе в Ростовской области

Подросток в маске и с ножом напал на людей при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, уточнив, что 15-летний парень ранил четверых взрослых.

Всё произошло рано утром в понедельник, 11 сентября. Нападавшего удалось задержать очевидцам.

"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооружённый ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников", — написал Голубев в телеграм-канале.

По данным губернатора, нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. Никто из детей не пострадал. На месте работают специалисты.

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"Состояние получивших ранения — лёгкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", — добавил Голубев.

Ранее Лайф писал, что в Самарской области 60-летний пьяный мужчина поджёг два частных дома и напал с ножом на полицейских. Стражам порядка пришлось открыть огонь.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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