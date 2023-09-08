"Нормально всё, ребят": Окровавленный житель Мурино заявился в бар с торчащим из шеи лезвием
Житель Ленинградской области пришёл в бар с лезвием в шее
Сотрудников бара "Высокий градус" в городе Мурино Ленинградской области шокировал необычный посетитель — мужчина в косухе с торчащим из шеи лезвием. Как пишет "Mash на Мойке", 62-летний Анатолий, истекающий кровью, не увидел в своём внешнем виде ничего странного и попросил бармена "вылечить" его.
Житель города Мурино воткнул себе лезвие в шею и спокойно пошёл в бар за выпивкой. Видео © t.me / "Mash на Мойке"
"Анатолий, ты заявление писать будешь?" — спросил бармен.
"Ты меня вылечи — и всё... Нормально всё, ребят", — ответил Анатолий.
Оказалось, что мужчина напоролся на нож самостоятельно. По крайней мере, так он рассказал сам. В итоге его госпитализировали в Токсовскую больницу для извлечения инородного предмета.
А в Московской области неадекватный мужчина напал на обычных грибников. Неизвестный в камуфляжном костюме и маске сказал пострадавшим, что ищет некие провода, после чего набросился на пару с ножом.