"Нормально всё, ребят": Окровавленный житель Мурино заявился в бар с торчащим из шеи лезвием

Сотрудников бара "Высокий градус" в городе Мурино Ленинградской области шокировал необычный посетитель — мужчина в косухе с торчащим из шеи лезвием. Как пишет "Mash на Мойке", 62-летний Анатолий, истекающий кровью, не увидел в своём внешнем виде ничего странного и попросил бармена "вылечить" его.

Житель города Мурино воткнул себе лезвие в шею и спокойно пошёл в бар за выпивкой. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

"Анатолий, ты заявление писать будешь?" — спросил бармен.

"Ты меня вылечи — и всё... Нормально всё, ребят", — ответил Анатолий.

Оказалось, что мужчина напоролся на нож самостоятельно. По крайней мере, так он рассказал сам. В итоге его госпитализировали в Токсовскую больницу для извлечения инородного предмета.