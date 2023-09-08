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8 сентября, 11:11

"Нормально всё, ребят": Окровавленный житель Мурино заявился в бар с торчащим из шеи лезвием

Житель Ленинградской области пришёл в бар с лезвием в шее

Сотрудников бара "Высокий градус" в городе Мурино Ленинградской области шокировал необычный посетитель — мужчина в косухе с торчащим из шеи лезвием. Как пишет "Mash на Мойке", 62-летний Анатолий, истекающий кровью, не увидел в своём внешнем виде ничего странного и попросил бармена "вылечить" его.

Житель города Мурино воткнул себе лезвие в шею и спокойно пошёл в бар за выпивкой. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

"Анатолий, ты заявление писать будешь?" спросил бармен.

"Ты меня вылечи — и всё... Нормально всё, ребят", ответил Анатолий.

Оказалось, что мужчина напоролся на нож самостоятельно. По крайней мере, так он рассказал сам. В итоге его госпитализировали в Токсовскую больницу для извлечения инородного предмета.

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А в Московской области неадекватный мужчина напал на обычных грибников. Неизвестный в камуфляжном костюме и маске сказал пострадавшим, что ищет некие провода, после чего набросился на пару с ножом.

Обложка ©

"Mash на Мойке"

Матвей Константинов
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