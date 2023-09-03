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3 сентября, 16:34

В Подмосковье пьяный уголовник зарезал прохожего за замечание

SHOT: Пьяный житель Химок зарезал прохожего, сделавшего ему замечание

В подмосковных Химках пьяный неадекват зарезал мужчину, который сделал ему замечание, сообщает SHOT.

Кадры задержания злоумышленника, зарезавшего мужчину в Химках. Видео © Telegram / SHOT

Трагедия произошла на улице Лесной в микрорайоне "Велтон Парк Новая Сходня". По информации телеграм-канала, 44-летний эксперт по аккредитации прогуливался по парку с супругой и увидел подозрительного типа, который матерился и распивал алкоголь в общественном месте. Мужчина сделал ему замечание, но неадекват тут же налетел на него с ножом, ударив несколько раз в шею и по телу. Причём последний удар был такой силы, что лезвие ножа сломалось и осталось в ране жертвы. На крики сбежавшей с места жены погибшего собрались люди и вызвали экстренные службы.

Задержанным злоумышленником оказался 32-летний уроженец Краснодарского края, который ранее был судим за кражу. В настоящее время оперативники выясняют все детали произошедшего.

Убитый мужчина (слева) и задержанный уголовник. Фото © Telegram / SHOT

Убитый мужчина (слева) и задержанный уголовник. Фото © Telegram / SHOT

В Подмосковье безработный угрожал зарезать полицейского с друзьями за отказ дать прикурить

В Подмосковье безработный угрожал зарезать полицейского с друзьями за отказ дать прикурить

Ранее Лайф сообщал, что москвичка получила 12 лет колонии за убийство мужчины 154 ударами ножа. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая вышла из колонии за 18 дней до происшествия, где она также отбывала срок за убийство человека.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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