В Подмосковье пьяный уголовник зарезал прохожего за замечание

Трагедия произошла на улице Лесной в микрорайоне "Велтон Парк Новая Сходня". По информации телеграм-канала, 44-летний эксперт по аккредитации прогуливался по парку с супругой и увидел подозрительного типа, который матерился и распивал алкоголь в общественном месте. Мужчина сделал ему замечание, но неадекват тут же налетел на него с ножом, ударив несколько раз в шею и по телу. Причём последний удар был такой силы, что лезвие ножа сломалось и осталось в ране жертвы. На крики сбежавшей с места жены погибшего собрались люди и вызвали экстренные службы.