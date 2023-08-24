Москвичка ударила собутыльника ножом 154 раза

Преступление было совершено 7 марта в доме на улице Маршала Савицкого. По версии следствия, Чурилова выпивала вместе с 57-летним приятелем. Тот в какой-то момент стал кричать на неё. Женщина взяла два ножа и стала по очереди наносить удары собутыльнику. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая вышла из колонии за 18 дней до происшествия, где также сидела за убийство.