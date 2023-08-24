Москвичка ударила собутыльника ножом 154 раза
Москвичка получила 12 лет колонии за убийство мужчины 154 ударами ножа
Жительницу Москвы приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство собутыльника. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, женщина 154 раза ударила жертву ножом.
"Зюзинский районный суд Москвы с учётом позиции прокурора приговорил 50-летнюю Веру Чурилову к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Преступление было совершено 7 марта в доме на улице Маршала Савицкого. По версии следствия, Чурилова выпивала вместе с 57-летним приятелем. Тот в какой-то момент стал кричать на неё. Женщина взяла два ножа и стала по очереди наносить удары собутыльнику. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая вышла из колонии за 18 дней до происшествия, где также сидела за убийство.
Ранее Лайф писал, что на Камчатке женщина зарезала любовника из-за обвинений в изменах. После этого она выкинула нож в ближайший колодец, попытавшись избавиться от орудия убийства, но следователи его нашли.
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