В Подмосковье безработный угрожал зарезать полицейского с друзьями за отказ дать прикурить

В Серпухове мужчина чуть не устроил поножовщину из-за отказа в зажигалке. По данным SHOT, всё произошло накануне вечером около "Пятёрочки" на улице Луначарского, куда на "хонде" подъехали трое друзей: 25-летний сержант полиции, 22-летняя девушка и 26-летний парень.

К ним подошёл пьяный мужчина и попросил прикурить. Услышав отказ, так как у ребят не было "огня", он достал нож и стал им угрожать, однако тут же получил подсечку от 26-летнего парня, а сержант выбил холодное оружие из руки. Прибывшие на место правоохранители задержали неадеквата, им оказался безработный 36-летний уроженец Саратовской области. Проводится проверка.