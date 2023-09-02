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2 сентября, 16:14

В Подмосковье безработный угрожал зарезать полицейского с друзьями за отказ дать прикурить

В Серпухове мужчина угрожал ножом полицейскому с другом за отказ дать прикурить

<p>Уроженец Саратовской области, угрожавший ножом из-за отказа прикурить. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56461" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Уроженец Саратовской области, угрожавший ножом из-за отказа прикурить. Обложка © SHOT

В Серпухове мужчина чуть не устроил поножовщину из-за отказа в зажигалке. По данным SHOT, всё произошло накануне вечером около "Пятёрочки" на улице Луначарского, куда на "хонде" подъехали трое друзей: 25-летний сержант полиции, 22-летняя девушка и 26-летний парень.

К ним подошёл пьяный мужчина и попросил прикурить. Услышав отказ, так как у ребят не было "огня", он достал нож и стал им угрожать, однако тут же получил подсечку от 26-летнего парня, а сержант выбил холодное оружие из руки. Прибывшие на место правоохранители задержали неадеквата, им оказался безработный 36-летний уроженец Саратовской области. Проводится проверка.

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Матвей Константинов
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