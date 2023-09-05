В Подмосковье неадекват в маске и камуфляже напал с ножом на грибников, когда искал провода
Mash: Под Одинцовом мужчина в маске с ножом напал на семью грибников
Мужчина, пострадавший после нападения незнакомца с ножом под подмосковным Одинцовом. Обложка © Telegram / Mash
Под подмосковным Одинцовом мужчина с ножом напал на грибников в лесу. Как сообщает телеграм-канал Mash, неадекват прикрыл лицо маской и был одет в камуфляжный костюм.
Место в районе Одинцова, где мужчина в маске с ножом напал на семью грибников. Видео © Telegram / Mash
Пострадала семейная пара: у мужчины четыре ранения рук и предплечий, его супругу госпитализировали с двумя лёгкими порезами. Напавший незнакомец ростом под 190 сантиметров сказал, что ищет в чаще какие-то провода, и резко напал на людей.
Ранее Лайф писал, что в Тольятти ревнивец пырнул бывшую ножом, а после оставил странное послание. Девушку госпитализировали, она находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.