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5 сентября, 16:49

В Подмосковье неадекват в маске и камуфляже напал с ножом на грибников, когда искал провода

Mash: Под Одинцовом мужчина в маске с ножом напал на семью грибников

<p>Мужчина, пострадавший после нападения незнакомца с ножом под подмосковным Одинцовом. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/47546?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Мужчина, пострадавший после нападения незнакомца с ножом под подмосковным Одинцовом. Обложка © Telegram / Mash

Под подмосковным Одинцовом мужчина с ножом напал на грибников в лесу. Как сообщает телеграм-канал Mash, неадекват прикрыл лицо маской и был одет в камуфляжный костюм.

Место в районе Одинцова, где мужчина в маске с ножом напал на семью грибников. Видео © Telegram / Mash

Пострадала семейная пара: у мужчины четыре ранения рук и предплечий, его супругу госпитализировали с двумя лёгкими порезами. Напавший незнакомец ростом под 190 сантиметров сказал, что ищет в чаще какие-то провода, и резко напал на людей.

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Ранее Лайф писал, что в Тольятти ревнивец пырнул бывшую ножом, а после оставил странное послание. Девушку госпитализировали, она находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Никита Осипов
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