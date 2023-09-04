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4 сентября, 03:31

В Тольятти ревнивец пырнул бывшую ножом, а после оставил странное послание

Kp.ru: В Тольятти очевидец спас женщину от ревнивца, пытавшегося её зарезать

В Тольятти, на улице Механизаторов, обезумевший ревнивец с ножом напал на бывшую сожительницу, а после попытался оправдать свой поступок в письме в социальных сетях. Как пишет kp.ru, девушка выжила и смогла позвать на помощь прохожих.

Драма развернулась 2 сентября. Как рассказал общественный деятель по вопросам ЖКХ Дмитрий Ревякин, в этот день он шёл на встречу с гражданами и услышал женский крик. После ему навстречу выбежала девушка, которая держалась за живот и истекала кровью.

"Я уложил девушку на тротуар и начал вызывать скорую помощь и полицию. В это время подошли ещё две женщины, которые предложили свою помощь. Пока мы ждали медиков, я узнал, что пострадавшую зовут Анна", — рассказал Ревякин.

Сама девушка объяснила, что с нападавшим она недавно поругалась, выгнала его из дома, а в тот вечер вышла погулять с собаками. Бывший возлюбленный поджидал её во дворе, но вместо того, чтобы попробовать вернуть избранницу, решил, видимо, что "доставаться она не должна никому". Так, он пырнул её ножом и скрылся в неизвестном направлении.

Девушку госпитализировали, она находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Ревякин, который помог ей, собирается навестить Анну в больнице с фруктами, чтобы узнать, как она себя чувствует.

Нападавшего пока не нашли, однако он сам объявился в социальных сетях, где попытался оправдаться. Там он опубликовал пост и заявил, что его бывшая — "ведьма" и он просто "сгорел от ревности", на безумный поступок его "толкнула любовь", а также попросил не судить его строго. Впрочем, в суде эту просьбу вряд ли примут во внимание.

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Обложка ©

unsplash

Анатолий Симоненко
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