Убитым на мальчишнике звёздного продюсера в Одинцове незнакомцем оказался экс-депутат из Дагестана

Бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева убили в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье в ходе перестрелки. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, его тело с ранениями головы и шеи обнаружил продюсер. При этом в руках у экс-депутата находился пистолет "Глок-17". К слову, сам Палагаев был ранен в правую руку и рассказал, что в его доме палил неизвестный гость.