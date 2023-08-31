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31 августа, 11:53

Убитым на мальчишнике звёздного продюсера в Одинцове незнакомцем оказался экс-депутат из Дагестана

SHOT: Экс-депутата Народного собрания Дагестана убили в доме продюсера Палагаева

<p>Продюсер Грант Палагаев и бывший депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2663736/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru </a>/ t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56382?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Продюсер Грант Палагаев и бывший депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Обложка © Kinopoisk.ru / t.me / SHOT

Бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева убили в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье в ходе перестрелки. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, его тело с ранениями головы и шеи обнаружил продюсер. При этом в руках у экс-депутата находился пистолет "Глок-17". К слову, сам Палагаев был ранен в правую руку и рассказал, что в его доме палил неизвестный гость.

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Напомним, странная история произошла в доме известного кинопродюсера Гранта Палагаева в СНТ "Тихая Дубрава" в Одинцовском районе Подмосковья. Именно там компания мужчин всю ночь отдыхала и веселилась, пока на закате вечеринки один из незнакомых хозяину дома гостей не достал пистолет. В итоге, когда Палагаев очнулся, рядом с ним оказался труп незнакомого ему мужчины. Оказалось, что это был убит экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев.

Николь Вербер
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