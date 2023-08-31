Убитым на мальчишнике звёздного продюсера в Одинцове незнакомцем оказался экс-депутат из Дагестана
SHOT: Экс-депутата Народного собрания Дагестана убили в доме продюсера Палагаева
Продюсер Грант Палагаев и бывший депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Обложка © Kinopoisk.ru / t.me / SHOT
Бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева убили в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье в ходе перестрелки. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, его тело с ранениями головы и шеи обнаружил продюсер. При этом в руках у экс-депутата находился пистолет "Глок-17". К слову, сам Палагаев был ранен в правую руку и рассказал, что в его доме палил неизвестный гость.
Напомним, странная история произошла в доме известного кинопродюсера Гранта Палагаева в СНТ "Тихая Дубрава" в Одинцовском районе Подмосковья. Именно там компания мужчин всю ночь отдыхала и веселилась, пока на закате вечеринки один из незнакомых хозяину дома гостей не достал пистолет. В итоге, когда Палагаев очнулся, рядом с ним оказался труп незнакомого ему мужчины. Оказалось, что это был убит экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев.