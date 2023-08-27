Звёздный продюсер очнулся с пулевым ранением и мёртвым незнакомцем после мальчишника в Одинцове

В доме известного кинопродюсера Гранта Палагаева произошла перестрелка. В его доме обнаружили тело неизвестного мужчины с пистолетом, а сам хозяин был ранен в руку. Об этом сообщил SHOT.

По информации канала, вечером 26 августа Палагаев принимал гостей в своём доме в СНТ "Тихая Дубрава" в Одинцовском районе. Компания отдыхала всю ночь — без алкоголя, конечно же, не обошлось. Уже на закате вечеринки один из гостей, с которым хозяин дома ранее знаком не был, достал пистолет и выстрелил в продюсера, попав ему в правую руку. Раненый Палагаев потерял сознание.

Когда пострадавший пришёл в чувство, он обнаружил рядом с собой труп незнакомого ему мужчины с ранами головы и левой части груди. Полиция нашла там же пистолет модели "Глок 17". Теперь силовики выясняют личность погибшего и обстоятельства его смерти.

В качестве продюсера Палагаев работал над фильмами "Соловей-Разбойник" с Иваном Охлобыстиным, "Тайный город" с Павлом Прилучным и другими картинами. Кроме того, он сам исполнял роли в некоторых лентах. В его кругу общения есть звёзды первой величины, например трёхкратная обладательница премии "Оскар" Мерил Стрип.