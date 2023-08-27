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27 августа, 12:17
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Звёздный продюсер очнулся с пулевым ранением и мёртвым незнакомцем после мальчишника в Одинцове

Кинопродюсер Палагаев ранен на вечеринке у себя дома в Одинцове, 1 гость мёртв

<p>Грант Палагаев. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2663736/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru / Грант Палагаев</a></p>

Грант Палагаев. Обложка © Kinopoisk.ru / Грант Палагаев

В доме известного кинопродюсера Гранта Палагаева произошла перестрелка. В его доме обнаружили тело неизвестного мужчины с пистолетом, а сам хозяин был ранен в руку. Об этом сообщил SHOT.

По информации канала, вечером 26 августа Палагаев принимал гостей в своём доме в СНТ "Тихая Дубрава" в Одинцовском районе. Компания отдыхала всю ночь — без алкоголя, конечно же, не обошлось. Уже на закате вечеринки один из гостей, с которым хозяин дома ранее знаком не был, достал пистолет и выстрелил в продюсера, попав ему в правую руку. Раненый Палагаев потерял сознание.

Когда пострадавший пришёл в чувство, он обнаружил рядом с собой труп незнакомого ему мужчины с ранами головы и левой части груди. Полиция нашла там же пистолет модели "Глок 17". Теперь силовики выясняют личность погибшего и обстоятельства его смерти.

В качестве продюсера Палагаев работал над фильмами "Соловей-Разбойник" с Иваном Охлобыстиным, "Тайный город" с Павлом Прилучным и другими картинами. Кроме того, он сам исполнял роли в некоторых лентах. В его кругу общения есть звёзды первой величины, например трёхкратная обладательница премии "Оскар" Мерил Стрип.

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К сожалению, это не единственный случай со стрельбой за вчерашний вечер. В Подольске Московской области задержали мужчину, расстрелявшего своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Юрий Лысенко
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    Комментарий

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    евгений лопатинсегодня в 13:23

    а кому же он известе то, звездное чучело

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