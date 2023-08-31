Бывший депутат Народного собрания Дагестана убит в Подмосковье
В Подмосковье застрелен экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев
Бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Фото © t.me / shot_shot
В Московской области ищут убийцу экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Об этом узнал SHOT.
По информации канала, расправа была совершена в ночь с 25-го на 26 августа. Гамзаев был убит выстрелом из огнестрельного оружия.
Ранее, 10 августа, кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборной встречи в столице Кито. Неизвестные трижды выстрелили политику в голову.