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31 августа, 10:15
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Бывший депутат Народного собрания Дагестана убит в Подмосковье

В Подмосковье застрелен экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев

<p>Бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56380" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Фото © t.me / shot_shot

В Московской области ищут убийцу экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Об этом узнал SHOT.

По информации канала, расправа была совершена в ночь с 25-го на 26 августа. Гамзаев был убит выстрелом из огнестрельного оружия.

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Ранее, 10 августа, кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборной встречи в столице Кито. Неизвестные трижды выстрелили политику в голову.

Юрий Лысенко
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