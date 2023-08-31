Бывший депутат Народного собрания Дагестана убит в Подмосковье

В Московской области ищут убийцу экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Об этом узнал SHOT.

По информации канала, расправа была совершена в ночь с 25-го на 26 августа. Гамзаев был убит выстрелом из огнестрельного оружия.