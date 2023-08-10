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10 августа, 00:45

В Эквадоре неизвестные застрелили кандидата в президенты Вильявисенсио

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит после предвыборной встречи в столице Кито. Об этом сообщает газета El Universo.

Неизвестные трижды выстрелили политику в голову. Смерть подтвердил его личный друг и советник по предвыборной кампании доктор Карлос Фигероа.

Момент убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Видео © Twitter / Emergencias Ec

В Эквадоре при нападении убит мэр крупного города Манта Агустин Интриаго

В Эквадоре при нападении убит мэр крупного города Манта Агустин Интриаго

По данным источников, ранены около восьми человек, их госпитализировали.

Ранее Лайф рассказывал, что в Эквадоре в бандитской перестрелке погибли восемь человек. По данным местных правоохранителей, произошло столкновение между местными бандами.

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Кадр видео Twitter / Emergencias Ec

Артур Лапсаков
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