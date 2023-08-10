В Эквадоре неизвестные застрелили кандидата в президенты Вильявисенсио

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит после предвыборной встречи в столице Кито. Об этом сообщает газета El Universo.

Неизвестные трижды выстрелили политику в голову. Смерть подтвердил его личный друг и советник по предвыборной кампании доктор Карлос Фигероа.

Момент убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Видео © Twitter / Emergencias Ec

По данным источников, ранены около восьми человек, их госпитализировали.