В Эквадоре неизвестные застрелили кандидата в президенты Вильявисенсио
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит после предвыборной встречи в столице Кито. Об этом сообщает газета El Universo.
Неизвестные трижды выстрелили политику в голову. Смерть подтвердил его личный друг и советник по предвыборной кампании доктор Карлос Фигероа.
Момент убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Видео © Twitter / Emergencias Ec
По данным источников, ранены около восьми человек, их госпитализировали.
Ранее Лайф рассказывал, что в Эквадоре в бандитской перестрелке погибли восемь человек. По данным местных правоохранителей, произошло столкновение между местными бандами.
Кадр видео Twitter / Emergencias Ec