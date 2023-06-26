В Эквадоре в бандитской перестрелке погибли восемь человек
Ecuavisa: В Эквадоре в результате перестрелки погибли восемь человек
В Эквадоре после перестрелки между преступными группировками были убиты восемь человек, сообщает телеканал Ecuavisa.
"В воскресенье была зарегистрирована перестрелка в провинции Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас. В результате восемь человек погибли, пятеро были ранены", — передаёт телеканал.
По данным местных правоохранителей, предположительно, произошло столкновение между местными бандами. Ведётся следствие.
Ранее в Неаполе во время празднования чемпионства итальянского футбольного клуба "Наполи" случилась перестрелка. В ходе происшествия погиб один человек и ещё несколько пострадали.
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