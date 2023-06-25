Два человека погибли, 15 ранены в перестрелке на "кровавой" вечеринке в США

Как минимум 15 человек получили ранения при стрельбе на уличной вечеринке в американском штате Мичиган. По данным местной полиции, два человека погибли — 19-летний парень и 51-летняя женщина.

Всё произошло в городе Сагино, где проходила уличная вечеринка. По предварительным данным, между её участниками произошёл конфликт, в ходе которого несколько человек открыли стрельбу. Уточняется, что на месте были найдены пули от пяти единиц оружия разного калибра.

В результате 15 человек пострадали — часть из них ранили, некоторые оказались под колёсами автомобиля, когда убегали от вооружённых преступников. Ещё два человека погибло.