Два человека погибли, 15 ранены в перестрелке на "кровавой" вечеринке в США
Два человека погибли, 15 ранены в перестрелке на уличной вечеринке в США
Как минимум 15 человек получили ранения при стрельбе на уличной вечеринке в американском штате Мичиган. По данным местной полиции, два человека погибли — 19-летний парень и 51-летняя женщина.
Всё произошло в городе Сагино, где проходила уличная вечеринка. По предварительным данным, между её участниками произошёл конфликт, в ходе которого несколько человек открыли стрельбу. Уточняется, что на месте были найдены пули от пяти единиц оружия разного калибра.
В результате 15 человек пострадали — часть из них ранили, некоторые оказались под колёсами автомобиля, когда убегали от вооружённых преступников. Ещё два человека погибло.
Ранее вооружённый топором мужчина напал на посетителей китайских ресторанов в Окленде, Новая Зеландия. Он ранил четырёх человек, остальные успели спастись. Преступника задержали на месте происшествия.
Unsplash