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25 июня, 03:11

Два человека погибли, 15 ранены в перестрелке на "кровавой" вечеринке в США

Два человека погибли, 15 ранены в перестрелке на уличной вечеринке в США

Как минимум 15 человек получили ранения при стрельбе на уличной вечеринке в американском штате Мичиган. По данным местной полиции, два человека погибли — 19-летний парень и 51-летняя женщина.

Всё произошло в городе Сагино, где проходила уличная вечеринка. По предварительным данным, между её участниками произошёл конфликт, в ходе которого несколько человек открыли стрельбу. Уточняется, что на месте были найдены пули от пяти единиц оружия разного калибра.

В результате 15 человек пострадали — часть из них ранили, некоторые оказались под колёсами автомобиля, когда убегали от вооружённых преступников. Ещё два человека погибло.

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Ранее вооружённый топором мужчина напал на посетителей китайских ресторанов в Окленде, Новая Зеландия. Он ранил четырёх человек, остальные успели спастись. Преступника задержали на месте происшествия.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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