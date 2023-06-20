Мужчина ранил топором четырёх посетителей ресторана в Новой Зеландии

Вооружённый топором мужчина напал на посетителей китайских ресторанов в Окленде, Новая Зеландия. Как пишет АР News, преступник ранил четырёх человек, остальные успели спастись.

Вооружённый топором мужчина напал на посетителей в трёх китайских ресторанах в Окленде, Новая Зеландия. Видео © Twitter / Chaudhary Parvez

По данным издания, всё произошло в понедельник вечером. Посетители китайских ресторанов, которые находятся по соседству, спокойно ужинали, и ничего не предвещало беды. Внезапно в одно из заведений ворвался мужчина с топором и начал беспорядочно им размахивать. Ранив несколько человек, преступник направился в кафе напротив.

"Я был в шоке. Когда я понял, что происходит, я заблокировал его топор рукой. Он также пытался нацелиться на мою голову", — признался один из свидетелей происшествия.

Дебошира задержали на месте происшествия. Им оказался 24-летний выходец из Китая. Свои мотивы он объяснить никак не смог.