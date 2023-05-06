Сына главаря мафии убили в перестрелке в ходе празднования чемпионства "Наполи"

Перестрелка произошла во время празднования чемпионства итальянского футбольного клуба "Наполи" в Неаполе. В ходе происшествия погиб один человек и ещё несколько пострадали. Об этом сообщает La Repubblica.

В праздновании участвовали тысячи болельщиков. Во время вечеринки госпитализировали троих человек с ожогами, которые они получили из-за взрывов петард. Также в больницу "Кардарелли" доставили 26-летнего мужчину, раненного в ходе перестрелки. В медучреждении он и скончался. По данным издания AS, погибшим оказался Винченцо Коcтанцо. Его отец — Мурицио Костанцо — является одним из главарей итальянской мафии "Каморра".