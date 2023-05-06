Сына главаря мафии убили в перестрелке в ходе празднования чемпионства "Наполи"
La Repubblica: Один человек погиб во время празднования чемпионства в Неаполе
Место празднования чемпионства "Наполи". Обложка © Twitter / SoyCalcio_
Перестрелка произошла во время празднования чемпионства итальянского футбольного клуба "Наполи" в Неаполе. В ходе происшествия погиб один человек и ещё несколько пострадали. Об этом сообщает La Repubblica.
В праздновании участвовали тысячи болельщиков. Во время вечеринки госпитализировали троих человек с ожогами, которые они получили из-за взрывов петард. Также в больницу "Кардарелли" доставили 26-летнего мужчину, раненного в ходе перестрелки. В медучреждении он и скончался. По данным издания AS, погибшим оказался Винченцо Коcтанцо. Его отец — Мурицио Костанцо — является одним из главарей итальянской мафии "Каморра".
Напомним, 4 мая в матче 33-го тура серии А ФК "Наполи" сыграл вничью с "Удинезе". Встреча закончилась со счётом 1:1. Благодаря этому неаполитанцы досрочно оформили чемпионство в Италии за пять туров до финиша.