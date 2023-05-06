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6 мая, 06:46

Сына главаря мафии убили в перестрелке в ходе празднования чемпионства "Наполи"

La Repubblica: Один человек погиб во время празднования чемпионства в Неаполе

<p>Место празднования чемпионства "Наполи". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/SoyCalcio_/status/1654420671017910273?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SoyCalcio_</a></p>

Место празднования чемпионства "Наполи". Обложка © Twitter / SoyCalcio_

Перестрелка произошла во время празднования чемпионства итальянского футбольного клуба "Наполи" в Неаполе. В ходе происшествия погиб один человек и ещё несколько пострадали. Об этом сообщает La Repubblica.

В праздновании участвовали тысячи болельщиков. Во время вечеринки госпитализировали троих человек с ожогами, которые они получили из-за взрывов петард. Также в больницу "Кардарелли" доставили 26-летнего мужчину, раненного в ходе перестрелки. В медучреждении он и скончался. По данным издания AS, погибшим оказался Винченцо Коcтанцо. Его отец — Мурицио Костанцо — является одним из главарей итальянской мафии "Каморра".

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Напомним, 4 мая в матче 33-го тура серии А ФК "Наполи" сыграл вничью с "Удинезе". Встреча закончилась со счётом 1:1. Благодаря этому неаполитанцы досрочно оформили чемпионство в Италии за пять туров до финиша.

Светлана Оперук
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