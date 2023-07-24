Регион

Уведомления отключены

24 июля, 05:28

В Эквадоре при нападении убит мэр крупного города Манта Агустин Интриаго

Президент Эквадора Лассо: Мэра города Манта убили в ходе нападения

<p>Мэр города Манта Агустин Интриаго. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/agustinintriago/status/1681098148779794435" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Agustín Intriago Q </a></p>

Мэр города Манта Агустин Интриаго. Обложка © twitter / Agustín Intriago Q

На западе Эквадора группа злоумышленников во время публичного мероприятия убила 38-летнего мэра города Манта Агустина Интриаго. О произошедшем рассказал в Twitter президент страны Гильермо Лассо.

"Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб в результате нападения. Я приказал командующему полицией задействовать необходимый персонал, чтобы найти виновных и предать их правосудию. Соболезнуем родным мэра и второй жертвы, которая сопровождала его в этот момент", — сообщил Лассо.

По информации местной полиции, во время нападения были ранены ещё четверо, двое из которых — участники атаки. Все они находятся в больнице под охраной.

Интриаго был мэром города с 2019 года, будучи переизбранным и в этом году.

В Эквадоре в бандитской перестрелке погибли восемь человек

В Эквадоре в бандитской перестрелке погибли восемь человек

Ранее в Окленде в Новой Зеландии преступник с браслетом наблюдения на ноге открыл стрельбу на строительной площадке. В результате погибли два человека и шестеро пострадали.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Эквадор
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров