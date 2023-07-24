В Эквадоре при нападении убит мэр крупного города Манта Агустин Интриаго
Президент Эквадора Лассо: Мэра города Манта убили в ходе нападения
Мэр города Манта Агустин Интриаго. Обложка © twitter / Agustín Intriago Q
На западе Эквадора группа злоумышленников во время публичного мероприятия убила 38-летнего мэра города Манта Агустина Интриаго. О произошедшем рассказал в Twitter президент страны Гильермо Лассо.
"Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб в результате нападения. Я приказал командующему полицией задействовать необходимый персонал, чтобы найти виновных и предать их правосудию. Соболезнуем родным мэра и второй жертвы, которая сопровождала его в этот момент", — сообщил Лассо.
По информации местной полиции, во время нападения были ранены ещё четверо, двое из которых — участники атаки. Все они находятся в больнице под охраной.
Интриаго был мэром города с 2019 года, будучи переизбранным и в этом году.
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